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Спорт1 сентября 2021 16:03

Воронежский «Буран» подписал одного нападающего и расстался с другим

Команду пополнил Никита Луховской, а ушел из нее Ильдар Кашафетдинов
Юрий КОЗЛОВ
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Никита Луховской на один сезон стал "ураганным".

Никита Луховской на один сезон стал "ураганным".

Фото: с сайта ХК «Буран»

Руководители «Бурана» подписал контракт на сезон 2021/2022 г. с 30-летним нападающим Никитой Луховским. Форвард ранее играл за команды: «Алмаз» (Череповец), МХК «Динамо» (Москва). К сезону готовился в пензенском «Дизеле».

В то же время «Буран» расторгнул контракт с нападающим Ильдаром Кашафетдиновым.

«Ураганные» уже 3 сентября стартуют в новом сезоне ВХЛ. Первый матч «Буран» проведет на выезде в Альметьевске против местного «Нефтяника». Соперник крайне неудобный. Ему воронежцы не раз проигрывали с крупным счетом, а однажды с совсем уж неприличной разницей шайб - 2:10. Игра начнется в 19.30.