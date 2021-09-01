На фестивале «Город-сад» воронежцев будут ждать любимая экспозиция «Сено-солома», выставка-ярмарка и ландшафтный сюрприз

Сами экспозиции и фотозоны также будут разнесены по парку Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

160 заявок от ландшафтных дизайнеров и флористов, питомников и крупных предприятий Воронежа. поступило на участие в XI Воронежском международном фестивале «Город-сад». Мероприятие, как мы писали ранее, назначено на 10-12 сентября.

Основным подрядчиком фестиваля стал ИП Поймановым В.И. - он займется изготовлением основательных конструкций, закупкой элементов подсветки и других материалов. Все работы должны быть завершены 9 сентября к 18:00.

- Гостей фестиваля ждут любимая экспозиция «Сено-солома», выставка-ярмарка, которую мы расширим и разместим не только на месте парковки, но и там, где располагается лазертаг. Готовится и ландшафтный сюрприз. Кроме того, мы откроем дополнительные входы: традиционный - с улицы Ипподромной, а также с улицы Танкиста Серебрякова, где специально поставим шлагбаум и рамки с металлоискателями. Это позволит выстроить организованные маршруты по территории фестиваля, как по музею, и поддерживать нужную социальную дистанцию. Сами экспозиции и фотозоны будут разнесены по парку так, чтобы не создавать очагов скопления людей. Все эти меры призваны максимально снизить риск распространения новой коронавирусной инфекции, - рассказала руководитель регионального Департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.