В Воронежской области женщина проиграла на бирже мошенников 1,15 миллиона рублей

Женщина в погоне за сверхприбылью лишилась своих сбережений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

38-летняя жительница Павловского района стала жертвой своего желания заработать валюту игрой на бирже. В феврале в Сети она увидела сайт, на котором предлагали заняться этим якобы супервыгодным бизнесом. Она прошла платную регистрацию и перевела на указанные там реквизиты 15 тысяч рублей.

Мошенники поняли, что женщина попалась на удочку. И начали ей названивать. Вначале ее телефон набрал мужчина, представившийся менеджером биржевой платформы. Пообещал ей радужные перспективы высоких доходов и сказал, что скоро с ней свяжутся брокеры.

Вскоре жительнице Павловского района позвонил другой мужчина и представился ее личным брокером. Заявил, что будет звонить регулярно и говорить какие сделки совершать. Затем сразу несколько аферистов убеждали увеличить денежный вклад на виртуальном счете. С течением времени ее виртуальный доход возрастал. В какой-то момент на странице сайта на ее счете якобы накопились 56 тысяч долларов. В телефонном разговоре с брокером женщина пожелала снять эти деньги. Однако, чтобы вывести их с «биржи», мнимые брокеры потребовали от нее 100 тысяч рублей. Их жертва перевела деньги, у нее запросили еще 80 тысяч рублей под новым предлогом. В результате за три месяца игры на бирже неудавшаяся бизнес-леди перечислила мошенникам 1,15 млн рублей. После безуспешных попыток вывести деньги она все же решила обратиться в полицию.

- Всего 31 августа в Воронежской области случилось десять мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил 3,1 млн рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Три из афер совершены под предлогом незаконного доступа к карте, четыре - под ширмой купли либо продажи товаров и приобретения услуг, другие – для «получения бонусов», «прохождения опроса», ну и той самой «игры на бирже». Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража» и ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские еще раз призывают не доверять предложениям незнакомцев по телефону или в интернете, связанным с переводом ваших денег на неизвестные счета под любым предлогом.