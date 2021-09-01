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Происшествия1 сентября 2021 14:56

Под Воронежем женщина отсудила больше 100 тысяч рублей у управляющей компании за поврежденную машину

На ее автомобиль упала часть крыши
Юрий КОЗЛОВ
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В Семилукском районном суде полностью удовлетворили исковые требования хозяйки поврежденной машины.

В Семилукском районном суде полностью удовлетворили исковые требования хозяйки поврежденной машины.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Этот случай произошел в апреле 2021 года у офиса семилукского отделения «Почты России». Сотрудница этой организации припарковала свой «Мицубиси Галант» у работы. А когда вышла из офиса, чтобы уехать домой, обнаружила на машине повреждения. На капоте и двух передних крыльях был приличная вмятина. А рядом с машиной лежал оторвавшийся от крыши ближайшего дома кусок металла.

Автоледи обратилась к сотрудникам управляющей компании с экспертным заключением о повреждении автомобиля с просьбой возместить ущерб. В ООО УК «Развитие» на это никак не отреагировали.

Тогда женщина направила иск в Семилукский районный суд. Там вынесли решение: взыскать с управляющей компании материальный ущерб - 90 601 рублей и расходы по оплате экспертизы - 10000 рублей. А еще в УК должны оплатить госпошлину и затраты на суд.