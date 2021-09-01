Инспектор исправительной колонии в Воронежской области продавал телефоны и алкоголь заключенным

Следователи сейчас допрашивают свидетелей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

24-летнего младшего инспектора одного из отделов исправительной колонии №2 Воронежской области обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСИН.

В августе 2021 года сотрудник пронес в тюрьму три мобильных телефона, зарядное устройство, usb-кабель и алкоголь. Он договорился с одним их осужденных, что тот выгодно продаст эти вещи.

- О противоправной деятельности младшего инспектора стало известно сотрудникам собственной безопасности исправительного учреждения, после чего оперативные материалы были предоставлены следователю СК, которым по результатам проверки принято обоснованное решение о возбуждении уголовного дела. На допросе подозреваемый сознался в совершении данного преступления, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Следователи сейчас допрашивают свидетелей, изучают служебную документацию, проводят осмотры и выемки совместно с оперативными сотрудниками УФСИН России по Воронежской области.