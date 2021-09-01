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Общество1 сентября 2021 12:50

В Воронеже синоптики дали прогноз погоды на сентябрь

В целом он будет в пределах нормы – чуть холоднее и немного суше
Юрий КОЗЛОВ
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Сентябрь будет обычным, значит, будет еще возможность побыть на природе в комфортных условиях.

Сентябрь будет обычным, значит, будет еще возможность побыть на природе в комфортных условиях.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские метеорологи дали прогноз на первый месяц осени. Видимо, на этот раз обойдется без природных катаклизмов.

- По официальному прогнозу, среднемесячная температура сентября в Воронежской области будет на 0,2 градуса ниже нормы - +12,7 градусов. Выпадет 90 процентов от обычного количества осадков. Их будет 49 миллиметров при норме 54, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – По сравнению с 2020 годом, когда выпало всего 3%, это уже хорошо. Прежде всего для озимых, значительные площади которых из-за прошлого засушливого сентября погибли.

- Какой примерно будет погода в начале и в конце сентября?

- Есть вероятность того, что в первых числах будет достаточно прохладно. А вот во второй половине сентября, наоборот, может быть теплее, чем обычно в это время года.