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Происшествия1 сентября 2021 11:28

В Воронеже мастер «Ростелекома» получил тяжелую травму при падении с лестницы

Страховка не выдержала его веса
Юрий КОЗЛОВ
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Высота - дело серьезное, страховаться надо надежно.

Высота - дело серьезное, страховаться надо надежно.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В государственной трудовой инспекции Воронежской области завершили расследование несчастного случая с мастером ПАО «Ростелеком». Он получил тяжелую травму во время монтажа нового кабеля абонентской линии.

Мужчина работал на высоте 3,5 метра на приставной лестнице, для страховки обвязал себя веревкой. Однако она оказалась ненадежной. В какой-то момент мастер не удержал равновесие и сорвался вниз. Веревка его не удержала.

В ходе расследования определили, что основными причинами несчастного случая стали использование в качестве страховки ненадежной веревки, а также допуск к работе на высоте человека, не прошедшего соответствующее обучение. Будет ли кто-то за это отвечать, в трудовой инспекции не пояснили.