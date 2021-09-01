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Происшествия1 сентября 2021 9:16

В Воронежской области сгорела часть крыши церкви

ЧП случилось в Верхнемамонском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные тушат церковь. Фото с места ЧП.

Пожарные тушат церковь. Фото с места ЧП.

Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 1 сентября, около пяти часов утра в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района на улице Первомайской загорелась церковь.

- О возгорании в местную дежурную часть сообщили в 5.11. На место ЧП выезжали пять пожарных машин. Церковь тушили 14 наших работников. Пожар ликвидировали в 6.37. Огонь повредил крышу церкви, точнее, ее обрешетку. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Причины пожара в церкви сейчас выясняют.