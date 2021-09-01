Под Воронежем поймали поджигателя травы

Поджигатель травы получит штраф до четырех тысяч рублей. Фото: кадр с видео

Во вторник, 31 августа, около семи часов вечера сотрудники МЧС нагрянули в гости к жителю села Хреновое Новоусманского района. Он запалил на своем участке траву, причем в нескольких местах. И это при том, что особый противопожарный режим никто не отменял. И еще совсем недавно очаги пламени возле Воронежа едва не взяли город в огненное кольцо.

Мужчину спросили, зачем это он делает. Он заявил, что хотел убрать свой участок от травы. О последствиях, видимо, не задумывался.

- Именно так начинались большинство пожаров 2020 года, - напомнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Мужчина однозначно получит штраф, но беспечность некоторых людей просто поражает.

За этот костер (точнее, даже несколько) житель Хренового выложит из своего кошелька от двух до четырех тысяч рублей.