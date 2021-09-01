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Общество1 сентября 2021 8:36

Под Воронежем поймали поджигателя травы

Мужчина не смог объяснить, почему нарушил противопожарный режим
Олег КУЗНЕЦОВ
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Поджигатель травы получит штраф до четырех тысяч рублей.

Поджигатель травы получит штраф до четырех тысяч рублей.

Фото: кадр с видео

Во вторник, 31 августа, около семи часов вечера сотрудники МЧС нагрянули в гости к жителю села Хреновое Новоусманского района. Он запалил на своем участке траву, причем в нескольких местах. И это при том, что особый противопожарный режим никто не отменял. И еще совсем недавно очаги пламени возле Воронежа едва не взяли город в огненное кольцо.

Мужчину спросили, зачем это он делает. Он заявил, что хотел убрать свой участок от травы. О последствиях, видимо, не задумывался.

- Именно так начинались большинство пожаров 2020 года, - напомнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Мужчина однозначно получит штраф, но беспечность некоторых людей просто поражает.

За этот костер (точнее, даже несколько) житель Хренового выложит из своего кошелька от двух до четырех тысяч рублей.

Трава горела сразу в нескольких местах.

Трава горела сразу в нескольких местах.

Фото: кадр с видео