Сталинскую высотку с башней в Воронеже признали объектом культурного значения

Дом №82 с башней на улице Кольцовская включен в единый государственный реестр объектов культурного регионального значения. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Здание на перекрестке улиц 20-летия Октября, Кольцовская и Ворошилова появилось в 1950-1955 годах. «Дом рабочих завода имени М.И. Калинина» состоял из нескольких разноэтажных корпусов. По переадресации, проведенной в 1975 году, правая часть ансамбля получила адрес: ул. Кольцовская, 82, а левая часть - ул. Ворошилова, 2.

«Жилой дом с башней» был спроектирован в соответствии с принципами, заложенными ведущими градостроительными планами послевоенных лет: ансамблевость, создание архитектурных акцентов, вносивших в облик центра особую выразительность, повышение высотности проектированных зданий, укрупнение кварталов, придание основным улицами более респектабельного вида.

«Жилой дом с башней» стал первым в Воронеже четырнадцатиэтажным здание. Здание соответствует формам и стилистическим приемам сталинского классицизма 1950-х годов. Однако, пока здание возводилось, изменилась государственная концепция отношения к официальной архитектуре. В постановлении отмечалось, что «ничем не оправданные башенные надстройки, многочисленные декоративные колоннады и портики и другие архитектурные излишества, заимствованные из прошлого, стали массовым явлением при строительстве жилых и общественных зданий, в результате чего за последние годы на жилищное строительство перерасходовано много государственных средств, на которые можно было бы построить не один миллион квадратных метров жилой площади для трудящихся».