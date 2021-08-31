Подрядчики не захотели участвовать в конкурсе за право строить музей ВДВ за 179 млн рублей

Проект музея Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Конкурс по поиску подрядчика для строительства музея Воздушно-десантных войск в Воронеже не состоялся. Как следует из материалов госзакупки, за 179,3 млн рублей ни один подрядчик не захотел участвовать в торгах.

Победителю аукциона предстояло бы построить музей до декабря 2022 года и потом еще благоустроить прилегающую к нему территорию.

Музей должен быть одноэтажным с подвалом. В двухуровневой зоне экспозиций разместят 11 выставочных витрин. В них будут демонстрировать экспонаты, касающиеся и истории ВДВ, и нынешней службы «голубых беретов». Там разместят макеты военной техники и такие интересные локации, как, например, кабинет легендарного «дяди Васи» - генерала Маргелова. Также в музее можно будет увидеть мультимедийный панорамный комплекс. В нем оборудуют интерактивные зоны, предполагающие общение с посетителями. В музее сделают большой зал, который позволит проводить различные торжественные мероприятия.

– Стоимость всех работ – до 179,3 млн рублей, – сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. – Здание, площадь помещений которого превысит 2 тысячи квадратных метров, разместится на земельном участке в полтора гектара.