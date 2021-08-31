Воронежская пенсионерка заплатила лже-врачу 480 тысяч рублей за лекарства от несуществующих болезней

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Более 1,6 млн рублей потеряли 13 жителей Воронежской области после общения с дистанционными мошенниками.

Пенсионерку развели на 480 тысяч рублей на теме здоровья. 70-летней бабушке позвонили по телефону якобы из поликлиники. Некоторое время назад женщина проходила диспансеризацию, поэтому звонок не вызвал у нее подозрений. «Медработник» сообщил, что при обследовании у пенсионерки выявили ряд серьезных заболеваний, требующих незамедлительного лечения, вплоть до хирургического вмешательства. Но можно избежать операции, если начать консервативное лечение специализированными препаратами. После чего предложил пенсионерке приобрести их, переведя деньги на номер телефона. Расстроенная женщина сходила в банк и перевела средства по указанному номеру. После этого "медработник" звонить перестал.

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