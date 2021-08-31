В Воронеже наркоман, выдававший себя за полицейского, отобрал у пенсионерки 15 тыс рублей

В Воронеже в короткий срок поймали лже-полицейского, который ограбил пенсионерку. 79-летней женщине на домашний номер телефона позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщал, что ее сын совершил ДТП с пострадавшими. Затем он передал трубку якобы родственнику, который попросил денег для решения вопроса о непривлечении его к ответственности. Звонивший предупредил, что за деньгами приедет другой человек.

Посланец показался пенсионерке подозрительным, и она отказалась отдавать ему деньги. Тогда мужчина выхватил из ее кармана купюры и убежал. Добычей преступника стали 15 тысяч рублей.

Подозреваемого быстро поймали, им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 37-летний мужчина. В полиции задержанный признался, что все «роли» выполнил сам и рассчитывал на добровольную передачу денег. Отобранные средства он потратил на наркотики.

За грабеж рецидивисту светит до четырех лет заключения.