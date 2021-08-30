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Общество30 августа 2021 17:22

Воронежский губернатор указал на важность вакцинации педагогов от COVID-19

При этом процент вакцинированных педагогов гораздо выше, чем в среднем среди остальных жителей региона
Евгения ФРОЛОВА
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о необходимости продолжить работу по вакцинации педагогов. Об этом он сказал в ходе еженедельного оперативного совещания, сообщили в региональном правительстве 30 августа.

По словам главы области, несмотря на то, что в регионе прошло иммунизацию уже достаточное количество учителей, вакцинацию надо продолжать, поскольку остаются не привитые. Правда, процент вакцинированных педагогов гораздо выше, чем в среднем среди остальных жителей региона.

— Никаких репрессивных мер принимать не будем, но нужно все-таки донести нашу озабоченность. Прошу эту работу вместе с департаментом здравоохранения проводить, — отметил Александр Гусев.