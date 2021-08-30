Во время работ по сохранности дома Гардениных в Воронеже найдены фрагменты посуды 18 века

В Доме Гарденина после реконструкции откроют музей эпохи Петра Первого Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во время работ по адресу: переулок Фабричный, 12 в Воронеже, где находится знаменитый «Дом Гардениных», нашли фрагменты глиняной столовой посуды. Установлен период, во время которого они были созданы – XVIII-начала XX вв. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе управления по охране за объектами культурного наследия.

Ранее на объекте стартовали археологические работы. Во время благоустройства специалисты нашли фаянсовые тарелки и миски, фрагменты стеклянных и металлических изделий.

— Археологические материал наблюдался не только в заложенных шурфах, но и на поверхности участка. В целом датировка археологических находок укладывается в период XVIII-н. XX вв., — добавили в управлении.