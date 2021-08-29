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Общество29 августа 2021 18:56

В Воронежском заповеднике сняли на видео косулят, лосят и волка на водопое

Одни животные пришли туда днем, другие ночью
Юрий КОЗЛОВ
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Косуля на водопое.

Косуля на водопое.

Фото: кадр с видео

В поле зрения видеокамеры, расположенной перед водопоем в Воронежском заповеднике, попали косулята, лосята и волк.

Днем пришли напиться косулята. Как отметил автор видео старший научный сотрудник заповедника Александр Мишин, малыши уже подросли и могут уже питаться как взрослые, хотя иногда могут сосать молоко. Косули ни на минуту не теряют бдительности. И не зря.

Ночью на видео попал волк, вышедший на охоту. А потом камера сняла и потенциальную добычу хищника. Лосята мирно жевали, но тоже держали ухо востро. Так что никто их не съел, и они мирно ушли по своим лосиным делам.

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Заповедный водопой: август 2021. Воронежский заповедник
Заповедный водопой: август 2021. Воронежский заповедник
Продолжаем наблюдать за животными у водопоя. Малыши у копытных уже подросли и почти полностью перешли на питание взрослой пищей. В августе они ещё могут иногда сосать молоко, но уже скоро период лактации у самок закончится. Косули ни на минуту не теряют бдительности. Даже во время кормёжки или отдыха уши ловят подозрительные шорохи, а нос запахи. И не зря! В Воронежском заповеднике косуля это основная добыча крупных хищников, волков и рыси. Вот и на наш водопой наведался один из них В одну из ночей два лосёнка устроились на лёжку прямо перед фотоловушкой. В это время они не только отдыхают, но и занимаются важным делом пережёвывают жвачку. В спокойной обстановке пищевой комок из рубца (первый из четырёх отделов многокамерного желудка) поступает в рот для дополнительного перетирания зубами. Затем он снова отправляется в желудок для дальнейшего переваривания. Лосята, потянувшись после отдыха, двинулись дальше по своим лосиным делам. А мы будем ждать новых видеороликов с нашего водопоя! Мишин А.С., старший научный сотрудник