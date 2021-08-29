В Воронежском заповеднике сняли на видео косулят, лосят и волка на водопое

Косуля на водопое. Фото: кадр с видео

В поле зрения видеокамеры, расположенной перед водопоем в Воронежском заповеднике, попали косулята, лосята и волк.

Днем пришли напиться косулята. Как отметил автор видео старший научный сотрудник заповедника Александр Мишин, малыши уже подросли и могут уже питаться как взрослые, хотя иногда могут сосать молоко. Косули ни на минуту не теряют бдительности. И не зря.

Ночью на видео попал волк, вышедший на охоту. А потом камера сняла и потенциальную добычу хищника. Лосята мирно жевали, но тоже держали ухо востро. Так что никто их не съел, и они мирно ушли по своим лосиным делам.