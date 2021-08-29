Умер уроженец Воронежской области, экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев

Михаил Ненашев умер внезапно. Фото: Андрей МИНАЕВ

В Москве на 62 году жизни умер бывший депутат Госдумы, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Он скончался во время тренировки в фитнес-центре. Врачи определили, что остановилось сердце.

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким покойного:

- С огромной горечью узнал сейчас о безвременной кончине Михаила Петровича Ненашева, - сказал глава правительства Воронежской области. - Он был доблестным офицером и истинным гражданином, на протяжении всей жизни сохранившим преданность российскому флоту и искренне радеющим за судьбу страны. Это очень чувствовалось при каждой встрече с ним. Не верится, что теперь приходится говорить о Михаиле Петровиче в прошедшем времени. Жители Воронежской области, уроженцем которой он был, не забудут о нем. Передаю слова сочувствия родным и близким Михаила Петровича, всем его друзьям, коллегам, соратникам.

Справка «КП»

Михаил Ненашев родился в селе Терновка Воронежской области в 1960 году. В 1983 году окончил Высшее военно-морское политическое училище в Киеве. Михаил Ненашев служил на кораблях и в штабе флотилии Северного флота. Вышел в запас в звании капитана первого ранга.

В 1991 году Михаил Петрович выступил инициатором проведения и празднования 300-летия Российского флота на уровне общенационального события. В 1999 году Русский биографический институт назвал Михаила Ненашева «Человеком года» за вклад в разработку национальной морской политики России. С 2007 по 2011 годы был депутатом Госдумы пятого созыва.