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Общество29 августа 2021 17:45

В Воронеже следователи проверяют турбазу, на которой отравились дети

ЧП случилось на выходных
Олег КУЗНЕЦОВ
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Следователи проверят, как было организовано питание отдыхающих на турбазе.

Следователи проверят, как было организовано питание отдыхающих на турбазе.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку на одной из воронежских турбаз. Они проверяют информацию о том, что там в прошедшие выходные, то есть, 21 или 22 августа) отравились омлетом несколько человек, в том числе дети. Часть из так неудачно покушавших сейчас лежат в больницах.

- Организована доследственная проверка по факту оказания услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках нее следователи опросят руководство турбазы, отдыхавших там людей, специалистов территориального органа Роспотребнадзора. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание услуг по организации отдыха. В рамках проверки также будет дана надлежащая правовая оценка действиям руководства места отдыха в части соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.