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Политика29 августа 2021 15:07

В Воронежской области на армейских играх военные водители России и Китая установили шесть мировых рекордов

Победителей наградил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков
Юрий КОЗЛОВ
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Торжественная церемония завершения конкурса «Мастера автобронетанковой техники».

Торжественная церемония завершения конкурса «Мастера автобронетанковой техники».

Фото: предоставлено пресс-службой Западного военного округа.

В воскресенье, 29 августа, в Острогожске в рамках Седьмых международных армейских игр-2021 завершился конкурс «Мастера автобронетанковой техники». В упорной борьбе победили военные водители из России. Вторыми стали белорусы, третьими – узбеки.

Всего в соревнованиях, проходивших с 22 августа, участвовали более 100 военных спортсменов и судей не только из России и стран ближнего зарубежья, но и из Китая и из Египта. Зрители и почетные гости полюбовались умением участников конкурсов преодолевать препятствия, водные преграды, слаженными командными действиями в эстафете, а также при работе в мастерских.

За время соревнований военные из России и Китая установили шесть новых мировых рекордов.

На торжественной церемонии закрытия заместитель министра обороны России, генерал Дмитрий Булгаков вручил победителям переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки.