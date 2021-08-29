В Воронеже мошенники убедили пенсионерку ради игры на бирже отдать им больше двух миллионов рублей

"Игра на бирже" с мошенником в Сети заставила 63-летнюю женщину "повесить на себя" кредит более чем в два миллиона. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Очередную наглую и бессовестную аферу провернули мошенники с 63-летней жительницей Ленинского района. В мессенджере пожилой женщине пришло сообщение с неизвестного номера с предложением заработать на виртуальной бирже криптовалюты.

Пенсионерка поверила этой информации и с мая по июль общалась с «персональным менеджером». Он предложил ей 74% годовых. Пожилая женщина оформила кредит в банке на 2 миллиона 100 тысяч рублей, чтобы скорее получить проценты. И они были. В Сети в «личном кабинете». На экране. Снять их было нельзя.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Всего 28 августа в Воронежской области было пять сообщений о схожих аферах и два случая хищения денег с банковских карт. Общий ущерб, причиненный мошенниками, составил около трех с половиной миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз призывают: не доверять любой информации незнакомцев, призывающих вас провернуть сомнительные финансовые операции. Предложение чрезмерно высоких процентов – сигнал, что вас хотят лишить всех сбережений.