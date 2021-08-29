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Общество29 августа 2021 11:25

В Воронежскую область привезли 314 тысяч доз вакцины против гриппа

Она подходит и детям, и взрослым
Юрий КОЗЛОВ
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Прививаться нужно не только от коронавируса, но и от обычного гриппа.

Прививаться нужно не только от коронавируса, но и от обычного гриппа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежскую область доставили новую партию противогриппозной вакцины «Ультрикс квадри» - 314 тысяч доз. Их распределят по медицинским организациям. Этот препарат можно вводить и детям, и взрослым, в том числе беременным женщинам.

Надо помнить, что эпидемия коронавируса не исключает вероятность заболевания обычным гриппом. Вспышки еще и этой болезни нельзя допустить никак. Вакцина поможет снизит риск тяжелого течения гриппа, в частности, резкого обострения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Бесплатную прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства.