В Воронежскую область привезли 314 тысяч доз вакцины против гриппа

Прививаться нужно не только от коронавируса, но и от обычного гриппа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежскую область доставили новую партию противогриппозной вакцины «Ультрикс квадри» - 314 тысяч доз. Их распределят по медицинским организациям. Этот препарат можно вводить и детям, и взрослым, в том числе беременным женщинам.

Надо помнить, что эпидемия коронавируса не исключает вероятность заболевания обычным гриппом. Вспышки еще и этой болезни нельзя допустить никак. Вакцина поможет снизит риск тяжелого течения гриппа, в частности, резкого обострения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Бесплатную прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства.