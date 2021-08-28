В Воронежской области в массовой аварии на трассе М4 - «Дон» пострадали шесть человек

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла в 20.20 в Бобровском районе на 621 км трассы М4 - «Дон». 52-летний водитель автомобиля «Тойота Прилс», житель Приморского края, двигался со стороны Ростова-на-Дону в Москву и врезался в стоящий автомобиль «Шкода Корок». Им управляла 33-летняя жительница Калуги. Затем «Шкода» столкнулась с находящейся сзади «Киа Сид», за рулем которой находился 47-летний москвич. А эта машина уже самопроизвольно врезалась в стоящий впереди автобус «Ман».

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате ДТП пострадали шесть человек: водитель «Шкоды» и два его пассажира: мальчики 14 и восьми лет, а также люди, находившиеся в «Киа» - 46,18 лет и восьми лет. Автобус перевозил 48 пассажиров, никто из них не пострадал.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии.