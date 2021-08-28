В больнице скончался мужчина, в которого неизвестный выстрелил на левом берегу Воронежа

В Воронеже в больнице от огнестрельного ранения скончался мужчина, в которого выстрелили недалеко от гипермаркета «Линия». Горожане услышали характерные звуки 28 августа в 10:26 у дома № 18 на улице Переверткина. Раненого воронежца госпитализировали. Но, к сожалению, медикам не удалось его спасти. Горожанину было 65 лет.

Стрелявший сбежал - сейчас его разыскивают. Следственными органами СК возбуждено уголовное дело по факту убийства.

- При взаимодействии с сотрудниками полиции продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление лица, причастного к данному преступлению, - сообщили «КП-Воронеж» в региональном СУ СКР.