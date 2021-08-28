За год в Воронежской области в два раза вырос спрос на курьеров

Летом 2021 года в России в 3,3 раза выросло количество вакансий для курьеров по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и превысило 25 тысяч предложений. Об этом сообщили эксперты hh.ru.

В Воронежской области за год количество вакансий для курьеров выросло в два раза. Чаще всего курьеров в нашем регионе нанимают компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (21%), «Услуги для бизнеса» (16%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (11%), «Розничная торговля» (8%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (7%).

Среди регионов по количеству вакансий для курьеров лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. А вот единичны такие предложения в Чукотском АО, Еврейской АО, Ненецком АО, Республике Алтай и Республике Тыва. Воронежская область оказалась на 12 месте.

Среди регионов, вошедших в топ-20 по количеству вакансий, самую высокую зарплату курьерам предлагали в Московской области – 67 тысяч рублей. В среднем по России среднее предложение составляет 57,3 тысячи рублей, а в Воронежской области – 53,5 тысячи.