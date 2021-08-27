Крупную партию одежды для работников воронежских скорых сошьют тагильские зэки

Такое вот обмундирование для скорых шьют в колонии Свердловской области. Фото 66.fsin.gov.ru Фото: другой источник.

В колонии № 12 в Нижнем Тагиле начали шить партию демисезонной и зимней спецодежды для врачей и медсестер скорой помощи Воронежа. Заключенным заказали сделать 2300 штук зимних и демисезонных курток, а также полукомбинезонов. На них будут нанесены логотипы скорой помощи. Видео производственного процесса смотрите ниже.

Кстати, заключенные воронежских колоний также заняты общественно полезным трудом. В частности, они изготавливают конструкции, из которых потом собирают павильоны остановок общественного транспорта.