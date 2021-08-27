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Происшествия27 августа 2021 15:17

За сутки в Воронежской области сбили двоих детей на велосипедах

Пострадали 8-летний мальчик и 14-летняя девочка
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 августа в Воронежской области двое детей на велосипедах пострадали в авариях.

Около 13.00 в Острогожске 29-летний водитель экскаватора-погрузчика при выезде с прилегающей территории на проезжую часть сбил на тротуаре 14-летнююю велосипедистку.

А в 18.30 во дворе на ул. Донбасской в Воронеже 33-летний водитель «Шкоды Кодиак» наехал на 8-летнего мальчика на велосипеде.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что двухколесный транспорт требует особого подхода к дорожной безопасности. ПДД запрещают выезжать на дороги велосипедистам моложе 14 лет. Не менее важной для безопасности является специальная экипировка: шлем, наколенники и налокотники.