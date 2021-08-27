В Воронеже торговая организация не платила сотрудницам за сверхурочную работу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Инспекторы труда выявили нарушения в воронежской компании, торгующей косметическими товарами.

- Инспектор труда во время проверки установил, что две сотрудницы организации работали сверхурочно. Однако работодатель не оплатил сверхурочную работу, не компенсировал ее предоставлением дополнительного времени отдыха. По предписанию гострудинспекции выявленные нарушения устранили, за переработку сотрудницам предоставлено дополнительное время отдыха. Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.