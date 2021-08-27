В Воронеже легковушка снесла металлический забор: пострадал водитель

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла сегодня, 27 августа, примерно в 6:30 утра у дома 114 по улице Ломоносова в Воронеже. Водитель на «четырнадцатой» влетел на скорости в металлическое ограждение. Мужчину с травмами увезли по скорой в больницу.

По предварительным данным регионального главка, за рулем ВАЗ-2114 находился 30-летний житель Аннинского района. Он двигался по улице Ломоносова со стороны улицы Морозова в направлении Московского проспекта. В какой-то момент не справился с управлением и влетел в забор.

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.