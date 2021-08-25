На проспекте Революции в Воронеже провода переносят под землю

На проспекте Революции в Воронеже воздушные линии электропередачи стали укладывать в подземные кабельные каналы. Работы ведутся в рамках реконструкции главной улицы города. Об этом рассказали в мэрии в среду, 25 августа.

Первоначально проект не предусматривал перенос электрических сетей в кабельную канализацию. Подрядчик проявил инициативу и было решено выполнить работы одновременно с благоустройством проспекта. Это позволит потом без проблем уложить новое гранитное покрытие в пешеходной зоне и высадить деревья. Для этого на первых двух участках благоустройства понадобилось обустроить 18 новых колодцев и проложить шесть кабель-каналов общей протяженностью 3 км.

Помимо линий электропередачи, под землю спрячут и волоконно-оптические линии связи.

По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, эти работы стали первым шагом на пути к реализации проекта «Чистое небо». Для того, чтобы спрятать все провода под землю, пока не хватает нормативного регулирования, причем не только на муниципальном уровне. Однако уже сейчас реновация проспекта Революции проводится с большим заделом на будущее и затронет не только внешний вид центральной улицы, но и важнейшие элементы коммунальной инфраструктуры.

Идут на проспекте Революции и другие работы. Так, там примерили первую новую «юбку» фонарю. Обнарядку выполнили из чугуна. Такими же, если чиновников и общественников устроят размеры, качество и пропорции декора, будут и все остальные фонарные «юбки».