Бар в центре Воронежа повторно оштрафовали за ковидные нарушения

Руководителя бара ООО «Стекляшка», что находится в центре Воронежа, оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушения «ковидных» правил. Об этом стало известно 24 августа из сообщения пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора. По этому адресу располагается популярное у воронежцев заведение – бар BARak O`Mama.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, в кафе ООО «Стекляшка» руководство допускало скученность посетителей у барной стойки. Социальная дистанция посетителями не соблюдалась, поскольку не было разметки. Также в кафе не было специального помещения, предназначенного для хранения дезинфекционных средств, а на уборочном инвентаре стерлась маркировка.

Ранее руководство «Стекляшки» уже штрафовали на 100 тысяч. Причиной стало то, что в период пандемии бар не проветривали, там не измеряли температуру сотрудникам и не обозначили разметку для соблюдения дистанции между столиками.