В райцентре под Воронежем наркоман в маске ограбил салон микрозаймов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 24 августа в Россоши ограбили салон микрозаймов. Грабитель в маске, угрожая сотруднице кредитной организации ножом, забрал из кассы 27 тысяч рублей, а 34-летнюю женщину привязал к стулу скотчем.

Приехавшие на вызов оперативники изъяли следы пальцев, записи с камер видеонаблюдения и по приметам задержали напавшего уже через несколько часов после ограбления - неподалеку от места происшествия. У 43-летнего мужчины нашли нож и часть денег. Он признался, что у него возникла потребность в употреблении наркотиков, а денег не было. Поэтому он решился на хищение, присмотрел салон микрозаймов, пришел под видом клиента, изучил, где расположена касса в помещении, и через некоторое время осуществил задуманное, спрятавшись под маской. Часть похищенных денег мужчина успел потратить на алкоголь и продукты.

В полиции выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и в настоящее время является фигурантом уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков. А за разбой ему светит до 10 лет лишения свободы.