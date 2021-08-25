Четвертый фестиваль «Воронежская камерата» посвятят 115-летию Шостаковича

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы фестиваля камерной музыки объявили даты форума: четвертая «Воронежская камерата» пройдет с 8 по 12 октября. Темой музыкального праздника станет творчество Дмитрия Шостаковича, фестиваль посвятят 115-летию со дня рождения композитора.

Дмитрий Шостакович два раза был в Воронеже. В 1933 году в «Спартаке» прошел его авторский вечер. Композитор выступил вместе с симфоническим оркестром, после чего сказал, что Воронеж может стать культурным центром Союза. В 1957-м Шостакович дал концерт в Доме офицеров.

- Камерной музыке Шостаковича присущ новаторский дух, это не столько лирический дневник, сколько нерв эпохи. Надеемся, что гений композитора поможет нам привлечь к камерному жанру как можно больше слушателей. Мы хотим по-новому ощутить пульсацию его музыки, понять, как она воспринимается в XXI веке, - отметила худрук Воронежской филармонии Ирина Авралева.

На фестиваль камерной музыки приедут Государственный струнный квартет имени Глинки, солисты оркестра Большого театра России, пианисты Андрей Коробейников и Михаил Аркадьев, певец Владимир Байков, виолончелист Александр Рамм, Московский камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина.

Программа фестиваля будет выстроена вокруг музыки Шостаковича, его современников и близких ему по духу композиторов-классиков: Мусоргского, Свиридова, Бриттена. Впервые в Воронеже прозвучит музыка Константина Макарова-Ракитина – композитора, который прожил всего 29 лет (он ушел на фронт и погиб в 1941 году), его очень ценил Шостакович. Он успел написать ряд ярких сочинений, среди которых опера «Невеста солдата» (1940), одна симфония (1936), концерт для фортепиано с оркестром (1937), камерно-инструментальные и вокальные сочинения. Воронежцы услышат «Юношескую сюиту» для фортепиано Константина Макарова-Ракитина в исполнении Андрея Коробейникова.

Александр Рудин вместе со своим оркестром Musica Viva сыграет Арию для виолончели и струнного оркестра представителя советского музыкального авангарда Гавриила Попова.

Арфист, аранжировщик и композитор Александр Болдачев (Швейцария) даст два концерта с различными программами, один состоится на территории дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони, второй – на новой для фестиваля площадке «На крыше под куполом».

С лекцией «Металл вместо музыки» выступит музыкальный критик Ярослав Тимофеев. Семинар, посвященный особенностям интерпретации вокальной музыки Свиридова и Шостаковича, проведет пианист Михаил Аркадьев.