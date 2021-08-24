Спускался с пятого этажа по простыням и сорвался: побег вьетнамца от воронежских чекистов попал на видео

Стоп-кадр оперативной съемки.

41-летнего вьетнамца Тхай Ван Май осудили в Воронеже на три года условно. Как сообщили в региональном УФСБ, иностранный предприниматель при помощи знакомого проректора одного из местных вузов организовал «переселение» своих соотечественников в наш город. С июня 2017-го по апрель 2018-го по учебной визе приезжали студенты из Вьетнама. Через фиктивные браки с россиянами они получали разрешение на временное проживание. Стоимость услуг варьировалась от 20 до 30 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело еще в позапрошлом году, тогда и были сняты приведенные ниже кадры. Оперативники прибыли на квартиру к вьетнамцу, расположенную на улице Переверткина. Планировали задержать его с поличным. Но предприниматель не захотел так просто сдаваться и решил сбежать.

На записи видно, как мужчина спускается по связанным простыням из окна пятого этажа. Импровизированную веревку удерживает еще один человек, находящийся в квартире. Однако уже через несколько секунд Тхай Ван Май срывается и приземляется на козырек магазина суши. Дальше уйти ему не удалось - сломал ногу. Силовики вызвали скорую и помогли ему спуститься с крыши.