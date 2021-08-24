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Происшествия24 августа 2021 16:52

В Воронеже 19-летняя девушка, чтобы спасти парня от тюрьмы, устроилась наркокурьером

Она хотела заработать деньги на адвоката для своего возлюбленного
Олег ИВАНОВ
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Юные наркосбытчицы ничего не стали скрывать, когда их задержала полиция

Юные наркосбытчицы ничего не стали скрывать, когда их задержала полиция

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Советский районный суд Воронежа должен решить судьбу двух молодых наркокурьеров - 19-летней жительницы Мурманской области и 21-летней жительницы Липецкой области. Они сами употребляли наркотики и решили заодно заработать на закладках в частном секторе Воронежа.

Девушки прятали синтетические наркотики под подоконники частных домов и зарывали в клумбы. Как правило, одна из них оборудовала тайник, а вторая фотографировала его, указывала координаты и отправляла заказчикам.

Когда в лесу они извлекли из тайника очередную оптовую партию расфасованного наркотика N-метилэфедрона и пирролидиновалерофенона, их задержали полицейские. В ходе обысков из тайников изъяли около 40 свертков с запрещенными веществами.

- Обвиняемые полностью признали вину и указали места, где прятали запрещенные вещества, а также извлекали крупные партии наркотиков в лесном массиве. 19-летняя обвиняемая ранее находилась в отношениях с жителем Воронежа, которого полицейские задержали за сбыт наркотиков. Чтобы оплачивать услуги адвоката, девушка связалась с его так называемыми «кураторами» и продолжила заниматься преступной деятельностью. Данный гражданин сейчас ожидает вынесения приговора в следственном изоляторе, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Девушки сейчас также находятся под стражей.