В Воронеже на всех маршрутках появятся бортовые номера

Одна из первых маршруток с бортовым номером.
Фото: с сайта мэрии Воронежа.
В Воронеже начали появляться бортовые номера на городских маршрутках. Такое требование к автобусам предъявляют согласно новым контрактам.
Бортовой номер – пятизначный цифровой код, который будет присвоен каждому автобусу. Читается он по формуле ААБВВ, где АА обозначает перевозчика, Б – класс транспортного средства, ВВ – его порядковый номер.
До конца сентября бортовые номера должны расположиться на каждой из маршруток. Они будут введены для удобства транспортных подразделений при учете техники, а также для горожан – так удобнее будет жаловаться на неадекватных водителей.
По бортовому номеру можно будет идентифицировать данные транспортного средства, в том числе его государственный регистрационный знак. и затем отследить его в системе ГЛОНАСС. Пассажирам на заметку: жалобы на работу той или иной маршрутки с указанием бортового номера, времени и места инцидента можно будет направлять в МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» (тел.: 260-51-23).
Кроме бортовых номеров, на городских маршрутках должны быть размещены:
- передний, боковой и задний указатели маршрута;
- информация о стоимости проезда;
- полное или краткое наименование перевозчика.