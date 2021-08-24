В Воронеже на всех маршрутках появятся бортовые номера

Одна из первых маршруток с бортовым номером. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронеже начали появляться бортовые номера на городских маршрутках. Такое требование к автобусам предъявляют согласно новым контрактам.

Бортовой номер – пятизначный цифровой код, который будет присвоен каждому автобусу. Читается он по формуле ААБВВ, где АА обозначает перевозчика, Б – класс транспортного средства, ВВ – его порядковый номер.

До конца сентября бортовые номера должны расположиться на каждой из маршруток. Они будут введены для удобства транспортных подразделений при учете техники, а также для горожан – так удобнее будет жаловаться на неадекватных водителей.

По бортовому номеру можно будет идентифицировать данные транспортного средства, в том числе его государственный регистрационный знак. и затем отследить его в системе ГЛОНАСС. Пассажирам на заметку: жалобы на работу той или иной маршрутки с указанием бортового номера, времени и места инцидента можно будет направлять в МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» (тел.: 260-51-23).

Кроме бортовых номеров, на городских маршрутках должны быть размещены:

- передний, боковой и задний указатели маршрута;

- информация о стоимости проезда;

- полное или краткое наименование перевозчика.