В Воронежской области к 24 августа от коронавируса умерли еще 25 человек

В Воронежской области число человек, когда-либо сталкивавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, достигло 115 311. Только за последние сутки такой диагноз поставили 463 жителям. Об этом 24 августа сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Общее количество выздоровевших также увеличилось - до 101 549. За один день медики выписали 176 пациентов.

От коронавируса в Воронежской области умерло уже 4 915 человек. За сутки еще 25 воронежцам не удалось победить заболевание.

Департамент здравоохранения сообщил о призовой акции по прививкам от коронавируса для молодежи - «Вакцинируйся и получи подарок». Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, сделавшие первую дозу любой зарегистрированной вакцины от COVID-19 в Воронеже в период с 15 августа по 30 сентября, смогут принять участие в розыгрыше.