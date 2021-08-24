В Воронеже водитель «Лады» врезался в грузовую «ГАЗель»: ранены две женщины

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 23 августа, около 18 часов у дома № 19 по улице Героев Сибиряков Советского района случилось ДТП.

37-летний водитель «Лады-Приоры», ехавший со стороны проспекта Патриотов в направлении Холмистой, врезался в припаркованную грузовую «ГАЗель». В аварии получили травмы две женщины 39 и 47 лет, сидевшие в легковой машине. Их отвезли в больницу.

Инспекторы ГИБДД провели тест водителю «Лады» на содержание в крови алкоголя. Исследование показало легкую степень опьянения.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой аварии.