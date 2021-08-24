В Воронеже начали искать подрядчика на строительство Музея ВДВ

Проект музея. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии начали поиск подрядчика на строительство Музея ВДВ. Он будет расположен в парке Победы рядом с институтом искусств. Заказчик работ - управление строительной политики администрации Воронежа.

Заявки на торги будут принимать до 31 августа. Победителю аукциона предстоит построить музей до декабря 2022 года и потом еще благоустроить прилегающую к нему территорию.

Музей будет одноэтажным с подвалом. В двухуровневой зоне экспозиций разместят 11 выставочных витрин. В них будут демонстрировать экспонаты, касающиеся и истории ВДВ, и нынешней службы «голубых беретов». Там разместят макеты военной техники и такие интересные локации, как, например, кабинет легендарного «дяди Васи» - генерала Маргелова. Также в музее можно будет увидеть мультимедийный панорамный комплекс. В нем оборудуют интерактивные зоны, предполагающие общение с посетителями. В музее сделают большой зал, который позволит проводить различные торжественные мероприятия.

– Стоимость всех работ – до 179,3 млн рублей, - сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.- Здание, площадь помещений которого превысит 2 тысячи квадратных метров, разместится на земельном участке в полтора гектара. Половина территории будет отдана под озеленение, там будут высажены газоны, деревья и кустарники. Да и сама крыша музея будет «зеленой». На ней разместятся газон и пешеходная часть. Вместе с памятником «Воронеж-родина ВДВ», бюстом генерала Маргелова и аллеей десантников это место в парке Победы станет целым мемориальным комплексом.

Музей сделают одноэтажным, с зеленой крышей. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Идея создания музея ВДВ появилась в июле 2019 года. Он будет посвящен высадке первого советского десанта в Воронеже 2 августа 1930 года.