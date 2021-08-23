В Воронеже пропал 73-летний пенсионер

Ориентировка волонтеров

В Воронеже почти две недели назад ушел из дома и не вернулся 73-летний Вячеслав Ковалев. Мужчину последний раз видели 11 августа. Его поисками занялись волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». За помощью они обратились к жителям города, возможно, кто-то видел мужчину, который нуждается в медицинской помощи.

Судя по ориентировке, рост мужчины 174 см. У него темно-русые с сединой волосы и серые глаза. В момент исчезновения был одет в бежевую футболку, темно-синие брюки и светло-серые туфли.

Всех, кому известно местонахождение Вячеслава Ковалева, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.