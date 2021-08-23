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Происшествия23 августа 2021 12:41

Пьяный водитель устроил массовое ДТП с тремя пострадавшими в Воронежской области

В результате в больницу попал сам зачинщик аварии, мужчина и женщина
Евгения ФРОЛОВА
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Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в п.г.т. Грибановский 22 августа днем, примерно в 12:35 у дома 391 по улице Советская. По предварительным данным, пьяное ДТП с тремя машинами устроил 42-летний местный житель.

По информации ГУ МВД по Воронежской области, пьяный водитель на «Ниве» выехал на «встречку» и лоб в бол столкнулся сначала с автомобилем «Шевроле Авео», которым управляла 28-летняя местная жительница. А затем его отбросило на «семерку», за рулем которой был 23-летний парень.

В результате ДТП водитель «Нивы» и его пассажир 46-летний житель Грибановского района были госпитализированы. Также в больницу попала водитель «Шевроле Авео».

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.