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Общество23 августа 2021 12:30

Почти 130 сотрудников воронежской компании получали зарплату ниже МРОТ

Инспекцией труда восстановлены права
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

128 сотрудникам воронежского ООО «Ярмарка вкуса», которое занимается производством пищевой продукции, платили зарплату ниже МРОТ. Об этом сообщили в гострудинспекции 23 августа.

Нарушения вскрылись после проверки. Инспектором труда было установлено, что суммы, не дотягивающие до МРОТ, люди получали с января 2020 по апрель 2021 года. Кроме того, в зарплату работодатель включал компенсационные выплаты за работу в ночное время и в нерабочие праздничные дни.

По предписанию гострудинспекции был произведен перерасчет и доплата в размере 278 тысяч рублей.

Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности в виде штрафа.