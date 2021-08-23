Почти 130 сотрудников воронежской компании получали зарплату ниже МРОТ

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

128 сотрудникам воронежского ООО «Ярмарка вкуса», которое занимается производством пищевой продукции, платили зарплату ниже МРОТ. Об этом сообщили в гострудинспекции 23 августа.

Нарушения вскрылись после проверки. Инспектором труда было установлено, что суммы, не дотягивающие до МРОТ, люди получали с января 2020 по апрель 2021 года. Кроме того, в зарплату работодатель включал компенсационные выплаты за работу в ночное время и в нерабочие праздничные дни.

По предписанию гострудинспекции был произведен перерасчет и доплата в размере 278 тысяч рублей.

Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности в виде штрафа.