Почти 130 сотрудников воронежской компании получали зарплату ниже МРОТ

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП".
128 сотрудникам воронежского ООО «Ярмарка вкуса», которое занимается производством пищевой продукции, платили зарплату ниже МРОТ. Об этом сообщили в гострудинспекции 23 августа.
Нарушения вскрылись после проверки. Инспектором труда было установлено, что суммы, не дотягивающие до МРОТ, люди получали с января 2020 по апрель 2021 года. Кроме того, в зарплату работодатель включал компенсационные выплаты за работу в ночное время и в нерабочие праздничные дни.
По предписанию гострудинспекции был произведен перерасчет и доплата в размере 278 тысяч рублей.
Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности в виде штрафа.