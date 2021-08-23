Подрядчика заподозрили в махинациях с песком при ремонте дорог в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Сотрудники УБЭП ГУ МВД России по Воронежской области выявили факт мошенничества руководителем подрядной организации, при выполнении ремонта автодорог в Кантемировском районе. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе регионального главка.

По данным правоохранителей, в мае прошлого года администрация Митрофановского сельского поселения заключила муниципальный контракт на ремонт дороги. В числе прочих работ в договоре было прописано обустройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка. Заказчик обязался заплатить более 5,7 млн рублей.

Подрядчик в свою очередь решил сэкономить и, как потом оказалось, использовал более дешевый и не соответствующий ГОСТу материал, а в акте о приемке выполненных работ указал недостоверную информацию о качестве песка. ущерб составил 1 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении фигуранта, которому грозит до десяти лет лишения свободы, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.