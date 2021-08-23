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Общество23 августа 2021 8:54

Под Воронежем магазин оштрафовали за «ковидные» нарушения

Руководство должно заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Семилукский районный суд оштрафовал продуктовый магазин в селе Девица за несоблюдение ковидных правил. Об этом рассказали в райсуде.

Еще в июне сотрудники Роспотребнадзора и местной райадминистрации проводили рейды по торговым точкам. Заглянув в этот магазин, нашли массу нарушений. К примеру, там отсутствовал пятидневный запас дезинфицирующих средств, не было инструкции по их использованию. В некой таре хранились таблетки, из которых потом делалось средство, но они были без упаковки, поэтому невозможно было понять наименование и изготовителя. Отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептики. У продавца-кассира маски не было во время обслуживания.

По итогу ревизоры составили протокол о нарушениях. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.