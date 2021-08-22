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Происшествия22 августа 2021 18:32

Лже-продавец бассейна списал с карты жительницы Воронежа 32 тыс рублей

Девушка сообщила ему секретные коды
Ярослав ИВАНОВ
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За 21 августа дистанционные мошенники обманули четверых жителей Воронежской области. Потерпевшие в общей сложности потеряли более 85 тысяч рублей.

23-летняя жительница Воронежа лишилась 32,6 тысяч рублей, когда хотела купить бассейн. Она списалась по объявлению в соцсетях с продавцом. В ходе переписки сообщила ему коды для доступа к банковской карте, и аферист списал с нее деньги.

Будьте бдительны, никому не сообщайте коды с оборотной стороны карт и из смс, предупреждайте пожилых родственников о наиболее распространенных мошеннических схемах и необходимости связываться с родными при получении какой-либо сомнительной информации от незнакомых людей.