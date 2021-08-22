Не пропустила: под Воронежем пенсионерка на «Хендэ» спровоцировала аварию, в которой пострадали 7 человек

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали семь человек. Авария из-за нарушения ПДД произошла 21 августа в Хохольском районе около 17.45. 60-летняя водитель автомобиля Hyundai i30 спровоцировала ДТП на 195-м километре автодороги Р-298 «Курск-Воронеж».

По предварительным данным полиции, на перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги на главную, автоледи на "Хендэ" не уступила право проезда «Ладе Ларгус», следовавшей со стороны Курска в направлении Воронежа по второй полосе. 30-летний водитель «Лады», пытаясь избежать столкновения, выехал на встречку, где врезался в стоящий во встречном направлении «Рено Каптюр».

В итоге в аварии пострадали семь человек: водитель «Лады», его пассажиры - 25-летний мужчина и девушки 21, 22 и 23 лет, а также 47-летний водитель «Рено» и его 18-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.