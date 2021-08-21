В Воронежском заповеднике волки растерзали самку оленя

Фото с сайта Воронежского заповедника

Посетители Воронежского заповедника во время прогулки по экологической тропе обнаружили тушу павшего животного – самки благородного оленя. На место вышли сотрудники, осмотрели труп и отобрали образцы биоматериала. На основании полученных данных ученые сделали вывод, что на олениху напали волки.

- Вероятно, самке оленя удалось убежать, но вскоре она умерла от полученных травм, - предположили зоологи.

А в начале августа на фотоловушку попалась рысь, которая скрытно приближалась к самцу косули, а потом смогла удачно завершить охоту.

- Ежедневно плотоядные добывают себе пищу на территории заповедника, и не ясно, кто может стать следующей жертвой. Хищники заповедника живут своей обычной жизнью, заложенной в них самой природой, - подытожили ученые.