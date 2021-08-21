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Происшествия21 августа 2021 10:53

В Воронеже незнакомец средь бела дня ударил 50-летнего прохожего по лицу

Преступник решил обокрасть мужчину
Олег ИВАНОВ
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Днем на улице Маршака неожиданно 50-летнего воронежца незнакомец ударил по лицу, после чего выхватил у него сумку, в которой лежали деньги и мобильный телефон. Грабитель сбежал. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.

Однако полицейские быстро нашли налетчика - им оказался неоднократно судимый за кражи 29-летний воронежец. Оперативники задержали его по месту жительства. В отделе полиции он признался, что деньги уже потратил. Мобильный телефон сотрудники полиции изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.