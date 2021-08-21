Экоактивисты в Воронеже выложили гигантское яблоко из собранного в яблоневом саду мусора

Фото: сообщество Яблоневый сад - Воронежский народный парк!

19 августа прошел экопикник в Яблоневом саду - его организовали активисты сообщества «Дома не сидится». Воронежцы, участвовавшие в акции, собрали просто гигантское яблоко из пластиковых, стеклянных и алюминиевых отходов, собранных добровольцами в ходе уборки. Фото опубликовали в сообществе «Яблоневый сад - Воронежский народный парк!».

- Нам всем необходимо стремиться к тому, чтобы в будущем количество мусора в природе стремилось к нулю, а вместо бутылок и прочего хлама под деревьями можно было найти только цветы и настоящие яблоки. И это осуществимо - нужно только действовать вместе, помогать окружающей среде и друг другу, и не бояться браться за решение проблем. Поэтому помимо уборки мы также продолжили собирать подписи за благоустройство сада и создание парка на его территории, - написали представители сообщества «Яблоневый сад - Воронежский народный парк!».

Ранее мы писали, что на части территории бывших яблоневых садов построят 740 тысяч «квадратных метров»: это не только жилищное строительство, но и общеобразовательная школа на 1575 мест, два отдельных детских сада на 300 мест каждый и четыре 100-местных «встроенно-пристроенных» детских сада.