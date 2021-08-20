В Воронеже сделают новый ракетный мегацех размером с 10 футбольных полей

Для могучих ракет и цех должен быть большим. Фото: с сайта КБХА.

В Воронеже объявили торги на строительство объединенной промышленной площадки центра ракетного двигателестроения. Проще говоря, на улице Ворошилова появится огромный цех размером примерно в десять футбольных полей. Но для этого сначала нужно будет расчистить место. На месте огромного цеха снесут 14 корпусов КБХА, построенных еще в советское время. Среди них здания, где хранятся химикаты, склады красок, огнеупоров и древесных отходов, градирни. Первый этап работы обойдется бюджету примерно в 5,8 миллиарда рублей.

Цель создание мегацеха – объединение разбросанных по Воронежу производств в одно целое. В нем, согласно проекту, будут заниматься производством и испытанием двигателей для верхних ступеней ракет-носителей «Союз-У», «Союз-2-1А», «Союз-2-1В», «Протон-М», «Зенит», а также делать камеры сгорания для «Ангары».

Заявки на аукцион принимают до 13 сентября. Огромный новый цех планируют ввести в строй не позже декабря 2025 года.

Кстати, 21 июля с аэродрома «Байконур», произошел успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» с воронежским двигателем.