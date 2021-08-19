Роспотребнадзор забраковал почти все воронежские пляжи

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Региональное управление Роспотребнадзора по итогам лабораторного исследования забраковало воду открытых водоемов на популярных пляжах Воронежа и области. В воде нашли превышение по содержанию химических и бактериологических показателей.

В запретный список попали воронежские пляжи:

у санатория «им. М.Горького»;

пляж «Боровое» на берегу р. Усмань, ул. Пляжная,1;

пляж б.о. «Маяк», р. Усмань;

на водохранилище у СК «Локомотив», ул. Панфилова;

пляж на левом берегу Воронежского водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через р. Воронеж;

пляж на Набережной Авиастроителей, 4л;

пляж на ул. Арзамасская, 4л (территория, прилегающая к парку «Алые паруса»);

пляж «Сосновый Бор» на берегу р. Усмань.

Не лучше обстоит дело и в области. Здесь не советуют лезть в воду на пляжах:

- на территории Россошанского района: река Сухая Россошь, городской пляж «Золотая рыбка»; городской пляж «Солнышко»; река Черная Калитва, городской пляж «Пески».

- на территории Ольховатского района: река Черная Калитва, пляж «Детский» п. Большие Базы» и пляж «Песчанка» п. Малые Базы.

- на территории Кантемировского района: водохранилище на р. Федоровка; пруд Титаревский – пляж «Титаревский».

- на территории Павловского района: р. Дон городской пляж.

- на территории Богучарского района: р. Богучарка городской пляж.

- на В-Мамонского района): р. Дон пляж «Новый Центр»; р. Дон «Старый Центр»; р. Дон пляж «Вязоватский»; р. Дон пляж «Вязоватский».

- на территории Каширского района: река Сухая Хворостань, с. Каширское.